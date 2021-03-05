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مرأة

بشعر مبلل.. هاندة أرتشيل تسحر متابعيها بصورة جديدة

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:28 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل بطلة مسلسل "انت اطرق بابي" صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي  تي شيرت باللون البينك نصف كم، وعليه بنطال باللون الموف القاتم ، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.


وقامت  هاندة أرتشيل بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة بدت وكأنها مبللة وكانت انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندة ارتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو  باللون الكشميري لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف هاندة أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين وخاتم باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.

وولدت هاندة أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، وقد قامت هاندة بدراسة الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وأُختها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

واشتهرت هاندة ارتشيل بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz). وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء.

وانضمت هاندة ارتشيل في عام 2012 إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول، تعتبر من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في إنستجرام في تركيا، وفي مارس 2017 أصبحت هانده ارتشيل سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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