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حوادث

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 01:35 ص
حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص
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ندى حمودة – أحمد مهدي
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخصا وأصيب 5 اخرون.

وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، إنفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة بيده وإنقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق وإصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما تم ضبط قائد سيارة النقل، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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