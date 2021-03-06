بعد فوز الأهلي على الزمالك .. كيف يتم حسم دوري سوبر السلة؟

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.





واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.





انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز.





ويأتي ترتيب مراكز الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة



