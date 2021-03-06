ترتيب هدافي الدوري السعودي .. جوميز في الصدارة وفابيو أبرو يشاركه

حقق فريق الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال 42 في المركز الثاني، وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر.
وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الشباب: 45 نقطة
2- الهلال: 42 نقطة
3- الاتحاد : 38 نقطة
4- الأهلي : 35 نقطة
5- التعاون: 32 نقطة
وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، كالتالي:
1- بافيتيمبي جوميز الهلال- 15 هدف
1- فابيو أبرو الباطن- 15 هدف
2- روماريو ريكاردو الاتحاد- 14 هدفا
2- كارلوس ستراندبيرج أبها- 14 هدفا
3- جوليو تافاريس الفيصلي- 13 هدفا
3- كريستيان جوانكا الشباب- 13 هدفا
4- حسن العمري القادسية- 11 هدفا
4- إيميليو زيلايا ضمك- 11 هدفا
5-ميتشيل تي فريدي الفتح- 11 هدفا
5-ليندر تاومبا التعاون- 11 هدفا