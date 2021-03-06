بريطانيا تدعو الدول الأفريقية للانضمام إلى التحالف المعني بالتكيف بقيادتها مع مصر

دعا وزير إفريقيا البريطاني، جيمس دودريدج جميع المشاركين، أمس الجمعة خلال منتدى أسوان الثاني، إلى التعافي بشكل أقوى، وإعادة البناء بشكل أفضل" ، للانضمام إلى التحالف المعني بالتكيف مع تغير المناخ الذي تقوده المملكة المتحدة ومصر، والذي يلزم البلدان بالعمل في مجال التكيف مع اثار المناخ، و مراعاة مخاطر المناخ عند اتخاذ أي قرار، وزيادة توافر تمويل التكيف.

وقال بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، إن المنتدى يركز هذا العام ، والذي عقد افتراضيا في الفترة من 1 إلى 5 مارس ، على الحاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى وأكثر مراعاة للبيئة. منذ تفشي وباء كوفيد 19، بعد أن تفاقمت أوجه الضعف الموجودة مسبقًا في العديد من البلدان حول العالم ، بما في ذلك إفريقيا ، مما أدى إلى زعزعة استقرار حياة الناس. لذلك يهدف المنتدى إلى إيجاد حلول لضمان قدرة البلدان الأفريقية على التعامل مع "الوضع الطبيعي الجديد" ، في محاولة لتعزيز التكيف.





وأوضح البيان أن أحد الموضوعات الرئيسية هذا العام هو الأمن المناخي. حيث وجه الوزير دودريدج خطاب مسجل مسبقًا إلي المشاركين ، و شدد على مخاطر تغير المناخ وضرورة التصرف بسرعة ، وطالب الدول الأفريقية بالانضمام إلى التحالف العالمي المعني بالتكيف الذي أطلقه رئيس الوزراء بوريس جونسون في يناير 2021.





وأشار إلى أنه على الرغم من أن إفريقيا هي الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية التاريخية والحالية ، إلا أن القارة تظل الأكثر عرضة لتغير المناخ. لذلك ، تحرص المملكة المتحدة على العمل مع الدول الأفريقية لتشجيع رفع الطموحات في تخطيط التكيف ، مع تعزيز الجهود بين الدول المانحة لزيادة الوصول إلى تمويل المناخ.





في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ COP26 ، تستضيف المملكة المتحدة أيضًا الاجتماع الوزاري للتنمية المناخية في 31 مارس. وسيجمع هذا الاجتماع دول كثيرة ، بما في ذلك مصر ، لتحديد الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها مع المنظمات الرئيسية المختلفة لدعم تنفيذ اتفاقية باريس و خطة التنمية المستدامة لعام 2030.





كما شارك السير نيك كاي ، السفير الإقليمي لـ COP26 في المملكة المتحدة ، في جلسة الأمن المناخي ، حيث تحدث عن أهمية COP26 ، والتي ستستضيفها المملكة المتحدة في نوفمبر. سيوفر COP26 فرصة لمناصرة التعافي الاقتصادي الأخضر من كوفيد 19 عبر القارة ، ودفع العمل العالمي بشأن ابتكار الطاقة النظيفة والحلول القائمة على حماية الطبيعة.





و قد تعاونت المملكة المتحدة ومصر في مجال التكيف و مواجهة اثار تغير المناخ وكذلك ابتكار الطاقة النظيفة في السنوات الماضية ، وكان آخر تعاون هو مجلس انتقال الطاقة الذي أنشأته المملكة المتحدة ، والذي استضاف أول حوار وطني له مع مصر لإيجاد طرق لدعم مصر في انتقالها للطاقة النظيفة.





وتناولت الجلسات الأخرى المدرجة في منتدى هذا العام برنامج المرأة والسلام والأمن ، فضلًا عن التعاون الإقليمي من أجل السلام في البحر الأحمر ، بحضور المبعوث البريطاني الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقي ، جوليان ريلي.



