الأردن.. تأجيل انتخابات 11 نقابة مهنية بسبب كورونا

بدد انتشار فيروس كورونا فى الأردن أحلام النقابات المهنية فى عقد انتخاباتها خلال النصف الأول من 2021 على أقل تقدير .

وبحسب جريدة الغد الأردنية ، فقد تأكد للنقابات المهنية أن النصف الأول من العام 2021 على أقل تقدير لن يشهد أي انتخابات لأي نقابة صغيرة كانت أم كبيرة، بعد أن أشيعت أنباء في وقت سابق عن إمكانية إجراء هذه الانتخابات لعدد محدود من هذه النقابات في الأشهر الأولى من العام الحالي.

لكن وبعد أن ردت رئاسة الوزراء على نقابة الصحفيين مؤخرا، بـ”عدم الموافقة على عقد اجتماع الهيئة العامة للنقابة، وإجراء انتخابات مجلس نقابتها في الموعد المقرر في الثاني من أبريل المقبل بسبب تطورات الحالة الوبائية”، بادرت نقابة المهندسين الزراعيين بإعلان تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي للعام 2021 إلى أجل غير مسمى.

وقرر مجلس نقابة المهندسين الزراعيين في جلسة أواخر الاسبوع الماضي، إرجاء اجتماع الهيئة العامة لحين الموافقة الرسمية على عقدها وإجراء الانتخابات وذلك نظرا للظروف الوبائية الراهنة.

وكانت النقابة تسير في استعداداتها الروتينية لإجراء انتخاباتها، حيث كان يوم أمس موعدا لعقد اجتماع هيئتها العامة، وذلك بعد أن خاطبت الحكومة ممثلة برئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، إلا أن عدم رد الحكومة على طلب النقابة بهذا الخصوص ووصول رد على مخاطبة نقابة الصحفيين بعدم السماح بإجراء انتخاباتها، بعث برسالة مفادها أن الحكومة “لن توافق للمهندسين الزراعيين على إجراء انتخاباتهم أيضا”.

وأجبر وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في الأردن والعالم منذ بداية العام الماضي، إلى تأجيل انتخابات 11 نقابة مهنية هي المحامين، الصيادلة، الأطباء، الصحفيين، الجيولوجيين، الفنانين، الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، المهندسين، المقاولين، الممرضين إضافة إلى رابطة الكتاب.

ويبدو أن عدم السماح بعقد هيئة عامة وإجراء انتخابات لنقابة ذات هيئة عامة قليلة العدد كنقابة الصحفيين، يعتبر مؤشرا قويا على عدم السماح نهائيا لأي نقابة ذات هيئة عامة كبيرة العدد بعقد اي اجتماع هيئة عامة أيضا.



