بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكوردن بلو

طريقة عمل الكوردون بلو





مقادير طريقة عمل الكوردون بلو



6 شرائح من صدور الدجاج رفيعة السُمك.

6 شرائح لانشون لحم.

6 شرائح جبن شيدر.

4 بيضات.

2 كوب (300 جم) دقيق.

2 كوب (400 جم) بقسماط خشن.

ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا.

ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات إيطالية (زعتر مجفف وريحان مجفف وأوريجانو مجفف).

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بودرة ثوم.

ملح وفلفل أسود.





طريقة عمل الكوردون بلو





1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.





2- افردي شريحة الدجاج، ثم افردى فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول، ثم ثبتي طرفي الرول بخلة أسنان.





3- ضعي البيض والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير، واخفقي جيدًا.





4- ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية في وعاء آخر، وقلبي جيدًا.





5- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.





6- اقلي الدجاج في زيت غزير، حتى يُصبح ذهبي اللون.



