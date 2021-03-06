ولادي خطفوني.. نجل الفنان طارق الدسوقي يكشف كواليس انضمام والده لـ"تيك توك".. شاهد

قال أحمد طارق الدسوقي، نجل الفنان طارق الدسوقي ، إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن ينضم له والده إلى عالم "تيك توك"، ويقوم بمشاركته في عمل الفيديوهات الكوميدي.





ولفت أحمد طارق الدسوقي ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن والده كان يرفض فكرة الانضمام لـ " تيك توك" ، في البداية ، ولكنه عرضها عليه مرارا وتكرارا حتى وافق على مشاركته .





ومن جانبه قال الفنان طارق الدسوقي : هو وأخته عملوا مؤامرة عليا وخطفوني ، وقالولي اعتبروه مش "تيك توك" ، وأتصور معانا .





وتابع : محايلات رهيبة منهم عشان أعمل معاهم فيديو "الجلابية " ، وقالولي في البداية مش هنزله ونزلوه .





وأكمل : فاجئوني أن عملت مشاهدات رهيبة من أول فيديو ، ولما بيسألوني أيه العمل اللي ندمان عليه بقولهم فيديو التيك توك ده .