ولادي خطفوني.. نجل الفنان طارق الدسوقي يكشف كواليس انضمام والده لـ"تيك توك".. شاهد

قال أحمد طارق الدسوقي، نجل الفنان طارق الدسوقي، إنه كان يتمنى منذ فترة طويلة أن ينضم له والده إلى عالم "تيك توك"، ويقوم بمشاركته في عمل الفيديوهات الكوميدي.
ولفت أحمد طارق الدسوقي ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن والده كان يرفض فكرة الانضمام لـ " تيك توك" ، في البداية ، ولكنه عرضها عليه مرارا وتكرارا حتى وافق على مشاركته .
ومن جانبه قال الفنان طارق الدسوقي : هو وأخته عملوا مؤامرة عليا وخطفوني ، وقالولي اعتبروه مش "تيك توك" ، وأتصور معانا .
وتابع : محايلات رهيبة منهم عشان أعمل معاهم فيديو "الجلابية " ، وقالولي في البداية مش هنزله ونزلوه .
وأكمل : فاجئوني أن عملت مشاهدات رهيبة من أول فيديو ، ولما بيسألوني أيه العمل اللي ندمان عليه بقولهم فيديو التيك توك ده .