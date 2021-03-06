ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى ينهي الجدل حول حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة

السبت 06/مارس/2021 - 10:47 ص
أمين الفتوى ينهي
أمين الفتوى ينهي الجدل حول حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأفضل الخروج من خلاف تغطية قدم المرأة في الصلاة، وتغطية القدمين أثناء أداء الصلوات.

وفي نفس السياق قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان.

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بان قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدمها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شئ عليها.

وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجب على النساء تغطية القدمين أثناء الصلاة ؟ .. علي جمعة يجيب

فتاوى تشفي الصدور.. هل كثرة الوضوء تكفر الذنوب؟ ماذا يفعل من شك أنه صلى بدون وضوء.. هل يجب على المرأة تغطية قدمها أثناء الصلاة؟ الإفتاء: تجوز صلاة الجنازة بالحذاء بشرط

حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

هل تقبل صلاة المرأة وقدمها مكشوفة ؟

ترشيحاتنا

ولادي خطفوني.. نجل الفنان طارق الدسوقي يكشف كواليس انضمام والده لـ"تيك توك".. شاهد

بالأسماء| التصريح بدفن 18 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على طريق الكريمات

أردوغان يريد الحرب.. شاهد لحظة وصول مدرعات تركية سرًا إلى ليبيا

تداول صور أسئلة وإجابات امتحان فلسفة أولى ثانوي عبر السوشيال ميديا

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة في محافظة المنوفية

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر