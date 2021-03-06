بعد تغيبه ثلاثة أيام.. العثور على مزارع غارقا في ترعة بنجع حمادى

عثر أهالي نجع حمادي، صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة مزارع غارقا في ترعة بنطاق المركز بعد تغيبه بـ ٣ أيام.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة أسعد سعد جهلان 59 عاما، مزارع، ومقيم بقرية القمانة.

تمكن الأهالي بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة المتغيب، و نقلها عبر الإسعاف إلي مستشفي بهجوره المؤقت.

تبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه مبلغ بغيابه منذ 3 أيام، وبعد أيام من البحث عثر عليه غارقًا في الترعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.