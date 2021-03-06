ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تغيبه ثلاثة أيام.. العثور على مزارع غارقا في ترعة بنجع حمادى

السبت 06/مارس/2021 - 10:56 ص
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

عثر أهالي نجع حمادي، صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، على جثة مزارع غارقا في ترعة بنطاق المركز بعد تغيبه بـ ٣ أيام.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد  بالعثور على جثة أسعد سعد جهلان 59 عاما، مزارع،  ومقيم بقرية القمانة.

تمكن الأهالي بمساعدة قوات الأمن من انتشال جثة المتغيب، و نقلها عبر الإسعاف إلي مستشفي بهجوره المؤقت.

تبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه مبلغ بغيابه منذ 3 أيام، وبعد أيام من البحث عثر عليه غارقًا في الترعة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

به طلق ناري بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في نجع حمادي

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بترعة بطريق قنا - نجع حمادي

العثور على جثة عامل بها طلق ناري في قرية الخلفية بنجع حمادي

إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق نجع حمادي الزراعى

العثور على طفلة رضيعة ملقاة بالشارع فى نجع حمادى

العثور على رضيعة بجوار كوبري نجع حمادي

ترشيحاتنا

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

عن طريق الخطأ.. إجراء عملية ولادة قيصرية لرجل دون علمه

لن تصدق.. الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

بـ الأدوية.. علاج انسداد الأنف من جهة واحدة

مهلة 6 أشهر.. تعرف على موعد تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني

تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة لمتابعيه..تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أقل من 200 ألف.. أفضل 5 سيارات معاقين في مصر

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات