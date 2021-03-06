نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات أصول الدين واللغة العربية بالمنصورة

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا؛ بجولة تفقدية مفاجأة لمتابعة أعمال امتحانات كليات أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وكلية اللغة العربية بالمنصورة.

وخلال الجولة أشاد نائب رئيس الجامعة بتطبيق الكليات بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، وقام نائب رئيس الجامعة بمتابعة سير الامتحانات، والمرور على جميع لجان الامتحانات في الكليتين ومحاورة الطلاب، وسؤالهم عن وجود أي معوقات أو صعوبات في الامتحانات.



