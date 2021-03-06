رئيس الوزراء يتفقد أولى قرى تطوير حياة كريمة بالمنوفية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اعمال التطوير في قرية شما بمركز اشمون بمحافظة المنوفية ، وذلك باعتبارها أولي قري التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة في المحافظة.





و استمع رئيس الوزراء ، الي شرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم عن أعمال التطوير بالقرية، حيث تضمن اعمال التطوير بالقريه مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد 33 شارعا بطول 3.8 كم، وكذا تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لعدد 20 شارعا بطول 11.4 كم، إلى جانب تدعيم محطة شما المرشحة والارتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحى بطاقة 10.000 م3/يوم.





كما تتضمن المشروعات تنفيذ توسعات بمحطة صرف صحي شما وطهواي، بطاقة 15 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية للقرى المحرومة، وفيما يتعلق بمجال مياه الشرب، فتتضمن المشروعات المخططة بالقرية إنشاء خزان سعة 500 م3، بمحطة شما الارتوازية، ورفع كفاءة الطلمبات المرشحة، وطلمبات العكرة، بمحطة شما النقالي، إلى جانب إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحي القرية، وخاصة بالشوارع المحرومة.





وفي مجال التعليم، فقد تمت الإشارة إلى الاحتياج لتوفير قطعة أرض بمساحة 3500 م2، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي تخدم أبناء القرية، لتضم 29 فصلًا، بينما يشمل مجال الكهرباء إنارة عدد من الطرق، أبرزها الطريق من كوبري عباس برملة الإنجب حتى كوبري النعناعية بعدد 72 عمودًا، وكذا طريق منطقة جلال بعدد 10 أعمدة، وإنارة منطقة محمود شرف الدين بعدد 5 أعمدة، وتركيب عدد 4 محولات قدرة 100 كيلو فولت، لإنارة عدة مناطق بقرية شما، وفي قطاع الغاز الطبيعي سيتم تنفيذ خط من منشأة سلطان بقطر 250مم.





كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض حول المشروعات المستهدفة في مجال الطرق والنقل لخدمة القرية، والتي تتضمن رصف عدة طرق أبرزها طريق المقابر بطول 1.2 كم، وطريق المحطة بطول 1.2 كم، وكذلك الطريق من كوبري النعناعية مرورًا بمحطة المرشحة حتى تقاطع طريق رملة الاجب بطول 3 كم، فضلًا عن رصف طريق رملة الأنجب ـ شما، بطول 4.75 كم، وتنفيذ طريق القنطرة البيضاء ـ شما، بطول 11 كم، وتنفيذ كوبري مسعود ـ شما، بطول 9 كم.





كما تعرف رئيس الوزراء على عدد من الخدمات المخطط تنفيذها بقرية شما بمركز أشمون، ضمن مبادرة " حياة كريمة"، ومن بينها إقامة مجمع مصالح بقرية شما، يتضمن وحدة محلية، ومكاتب؛ للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والشئون الاجتماعية، إضافة إلى مركز تكنولوجي متطور، وإنشاء سوق حضاري نموذجيّ، وإنشاء موقف سيارات نموذجي، ووحدة إطفاء، وتوفير سيارة إطفاء بالوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال لتطوير وتجميل مدخل القرية، وشراء معدات لأعمال النظافة والتجميل وإدارة المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية وتجهيزها، وإنشاء وإحلال مسكن ملائم لعدد 158 مستحقا.





وتتضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها كذلك دعم وتركيب خطوط اتصالات تصل إلى 300 خط، في إطار مشروعات التحول الرقمي.



