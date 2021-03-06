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تعليم

تعاون مرتقب بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما اليابانية

السبت 06/مارس/2021 - 01:19 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المسئولين بجامعة هيروشيما باليابان، وذلك لبحث سبل تفعيل مشروع مرتقب لتفعيل عدد  من المنح  لطلاب الدراسات العليا من جامعة عين شمس، للدراسة بجامعة هيروشيما اليابانية، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب د. هاني الشيمي المستشار الثقافي لمصر في طوكيو والباحث محمد عبد المجيد بكلية التربية بالجامعة.

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يذكر ان هذا المشروع المرتقب سيشمل ٤ جامعات مصرية هم القاهرة، عين شمس ، اسوان وجامعة الوادي الجديد ، حيث من المقترح ان يستمر هذا المشروع لمدة ٥ سنوات، كما يشارك في المشروع عدد من الجامعات الافريقية من كل من زيمبابوي ومالاوي.

واوضح د. ايمن صالح أن الدراسة ستكون لطالبين من طلاب الدراسات العليا عن طريق الدراسة عن بعد، وطالبين لإجراء أبحاث بجامعة هيروشيما باليابان في مجالات الصحة والأمن الغذائي والتعليم بالإضافة إلى دورات للعدد من الطلاب اون لاين، كما يتضمن المشروع تبادل زيارات بين طلاب الدراسات العليا مع طلاب جامعة هيروشيما وطلاب جامعة في ملاوي واخري في زامبيا بهدف توطيد اواصر الصداقة و ليس فقط العلم، مشيرا إلى أن الدراسة في اليابان ستستمر لفترة من ثلاثة الي تسعة اشهر، مضيفا ان الزيارات المتبادلة ستكون لفترات قصيرة و كذلك الدورات أون لاين.
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