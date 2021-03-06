تعاون مرتقب بين جامعة عين شمس وجامعة هيروشيما اليابانية

عقد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المسئولين بجامعة هيروشيما باليابان، وذلك لبحث سبل تفعيل مشروع مرتقب لتفعيل عدد من المنح لطلاب الدراسات العليا من جامعة عين شمس، للدراسة بجامعة هيروشيما اليابانية، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، د مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب د. هاني الشيمي المستشار الثقافي لمصر في طوكيو والباحث محمد عبد المجيد بكلية التربية بالجامعة.





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يذكر ان هذا المشروع المرتقب سيشمل ٤ جامعات مصرية هم القاهرة، عين شمس ، اسوان وجامعة الوادي الجديد ، حيث من المقترح ان يستمر هذا المشروع لمدة ٥ سنوات، كما يشارك في المشروع عدد من الجامعات الافريقية من كل من زيمبابوي ومالاوي.



