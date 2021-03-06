بينها 4 دول عربية.. وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات لـ 9 دول

نشرت "الإندبندنت" البريطانية اليوم، السبت، تفاصيل وثيقة مسربة تكشف عزم المملكة المتحدة البريطانية خفض مساعداتها الخارجية لعدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.





وأكد "الإندبندنت" أن حكومة بوريس جونسون البريطانية تخطط لخفض ميزانية المساعدات الخارجية بحوالي 4 مليارات جنيه إسترليني والتي ستتأثر منه 4 دول عربية، وهي "سوريا، ولبنان، وليبيا، واليمن"، بتخفيضات تتجاوز النصف.





وجاء الوثيقة المسربة إلى أن الحكومة البريطانية أبقت هذا الموضوع سريًا وأخفته عن البرلمان، خلافًا لما كان تعهد به جونسون.





وتُظهر الأرقام التي نشرتها "الإندبندنت" أن نسب التخفيضات ستكون: 88% في لبنان، و67% في سوريا، و63% في ليبيا، و60% في الصومال، والكونغو الديمقراطية، و59% في جنوب السودان، و58% في نيجيريا، وغرب البلقان 50%.





وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن هذا الخفض الذي جاء تحت ضغط الاستنزاف الاقتصادي جراء جائحة تفشي فيروس كورونا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر إبريل المقبل.





واختتمت الصحيفة قولها إن التخفيضات تشمل أيضًا خططًا لوقف ميزانية مكتب الكومنولث، والتنمية (FCDO) بأكملها في السودان، وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية لمكافحة الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن.



