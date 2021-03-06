تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

ذكرت مصادر لـ"صدى البلد"، أن جثمان المواطن المصري الذي لقي حتفه في الثانية ظهر أمس، الجمعة، على يد سائق سعودي بمدينة الرياض، تم نقله إلى ثلاجة الشميسي بالرياض فجر اليوم؛ لكي تتم عملية التشريح.





وأضافت المصادر، أنه يتم تشريح الجثمان لاستخراج التقرير النهائي، ومن ثم السماح ترحيله إلى مصر.





وتابعت أنه تم استدعاء شهود العيان بموقع الحادث من قبل شرطة العليا شمال مدينة الرياض وتعرفوا على القاتل جميعهم، مشيرة إلى أن بالنسبة إلى المواطن المصاب وهو ابن أخو المواطن المتوفي، فتم إجراء عملية ناجحة له الساعة 12 منتصف ليلة أمس، والآن دخل غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى.





وكان مواطن مصري لقي حتفه في الثانية من ظهر أمس، الجمعة، على يد سائق سعودي بمدينة الرياض.



