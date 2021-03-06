بإطلالة غريبة.. المطربة وعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الخليجية وعد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.
وظهرت الفنانة وعد ، بإطلالة غريبة ومختلفة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
وتألقت وعد فى الصور وهي ترتدي توب باللون الأصفر، وعيه جاكيت باللون الأصفر والأبيض بتصميم مختلفة من الأعلى بأكمام طويلة، وعليه يجب مختلفة باللون البيج، واختارت عليهم بوت طويل باللون البيج والتايجر، وهو ما أعطاها إطلالة مختلفة غريبة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة.
ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الأحمر ، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.
وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت خاتم انيق باللون الذهبي، مع اساور باللون الفضي، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.
واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..