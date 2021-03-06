بإطلالة غريبة.. المطربة وعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الخليجية وعد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.





وظهرت الفنانة وعد ، بإطلالة غريبة ومختلفة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.



