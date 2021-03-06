ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة غريبة.. المطربة وعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 06/مارس/2021 - 02:33 م
المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة الخليجية وعد صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.

وظهرت الفنانة وعد ، بإطلالة غريبة ومختلفة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وتألقت وعد فى الصور وهي ترتدي توب باللون الأصفر، وعيه جاكيت باللون الأصفر والأبيض بتصميم مختلفة من الأعلى بأكمام طويلة، وعليه  يجب مختلفة باللون البيج، واختارت عليهم بوت طويل باللون البيج والتايجر، وهو ما أعطاها إطلالة مختلفة غريبة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها ووجهها بطريقة انسيابية ناعمة.

ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون الأحمر ، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.

وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت خاتم انيق باللون الذهبي، مع اساور باللون الفضي، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة عصرية.. المطربة وعد السعودية تغني لمتابعيها.. فيديو

بـ جيب جلد.. وعد في جلسة تصوير لافتة

بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام..شاهد

بإطلالة كاجوال .. المطربة وعد تبرز أناقتها عبر إنستجرام

ببنطال جلد.. المطربة وعد تتألق في جلسة تصوير جديدة وإطلالة ساحرة

بـ جيب بيليسيه.. المطربة وعد تشارك متابعيها جلسة تصوير جديدة

ترشيحاتنا

حقيقة فيديو الغش الجماعي المتداول لطلاب أولى ثانوي عبر فيس بوك

رئيس وزراء السودان للسيسي:نعتمد على دور مصر لاسقاط ديون بلادنا الخارجية

90 قتيلا فى معارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

ردا على الشائعات.. الحكومة تحدد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

لحظة إخراج جثة طفل كاملة ابتلعها تمساح.. شاهد

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما