مباحث القاهرة تعيد طفلا لأحضان أسرته بعد أن ضل الطريق

أعاد رجال مباحث القاهرة البسمة لأسرة فقدت طفلها بعد أن ضل الطريق، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة يفيد بتلقي القسم بلاغا من مواطن بعثوره على طفل ضل الطريق بدائرة القسم.





على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بأشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، وبمناقشة الطفل قرر بأنه حال لهوه رفقة أصدقائه بمنطقة روكسى بالقرب من محل سكنه ضل الطريق ولم يتمكن من العودة، وعليه فقد تم اصطحابه إلى محيط منطقة سكنه حيث أمكن التوصل إلى محل إقامته وتم التواصل مع والدته التى أفادت بأنها كانت فى طريقها للقسم للإبلاغ عن فقد طفلها.





وقد وجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلها المفقود، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنساني.