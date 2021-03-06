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مرأة

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

السبت 06/مارس/2021 - 09:33 م
علاج السعال
علاج السعال
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نهى هجرس
السعال الدائم مؤلم ومُجهد ويُمكن أن يكون سببه أي شيء بدايةً من جفاف الحلق إلى سيولة الجيوب الأنفية أو الربو، ويكمن مفتاح السر في التغلب على السعال بسرعة في اختيار الحل الأمثل لنوع السعال.

التزم بالسوائل
الحفاظ على الترطيب هو خط الدفاع الأول أمام السعال تمامًا مثل جميع الأمراض، إذا كان سبب السعال هو جفاف الحلق، فإن الحصول على القليل من الترطيب هو كل ما تحتاجه، حتى وإن كان سبب السعال شيئًا آخرًا فإن شرب الكثير من السوائل يساعدك على التخلص منه.

وإذا كان الحلق متهيجًا بسبب السعال فتجنب جميع المشروبات التي قد تتسبب في تهيجه أكثر، مثل العصائر الحمضية كعصير البرتقال، 
وكن حذرًا عند شرب الألبان أيضًا

اجعل السوائل دافئةً
قد تكون السوائل الدافئة أكثر كفاءةً عن الباردة أو حتى السوائل في درجة حرارة الغرفة لأنواع معينة مثل تلك الناتجة عن الاحتقان، فالمشروبات الدافئة تساعد على إزالة المخاط من الشعب الهوائية.

جرب الماء المالح
الماء المالح صديقك خصوصًا في حالات الانفلونزا أو السعال المرتبط بالأنفلونزا، ويُمكنك إما الغرغرة بالماء المالح أو استعمال محلول رذاذ الأنف لمساعدتك على قتل الفيروس أو البكتيريا المُسببة لسيلان خلف الأنف وبالتالي السعال وإعطائك فترةً من الراحة على المدى القصير عن طريق تنظيف الحلق من المخاط.

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