دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

التزم بالسوائل

الحفاظ على الترطيب هو خط الدفاع الأول أمام السعال تمامًا مثل جميع الأمراض، إذا كان سبب السعال هو جفاف الحلق، فإن الحصول على القليل من الترطيب هو كل ما تحتاجه، حتى وإن كان سبب السعال شيئًا آخرًا فإن شرب الكثير من السوائل يساعدك على التخلص منه.





وإذا كان الحلق متهيجًا بسبب السعال فتجنب جميع المشروبات التي قد تتسبب في تهيجه أكثر، مثل العصائر الحمضية كعصير البرتقال،

وكن حذرًا عند شرب الألبان أيضًا



