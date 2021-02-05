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مرأة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يجب عدم تجاهل السعال الجاف ومعالجته على الفور والتأكد من انه ليس أحد أعراض الأمراض الخطيرة مثل فيروس كورونا.

وقد تساعد الحلول التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فى تخفيف حدة السعال مثل أقراص السعال وشراب السعال ولكن معظمها يجعلك تشعر بالغثيان، حيث يشعر الكثير من الناس بالنعاس بعد تناول ملعقة صغيرة من الدواء، فإذا كنت لا ترغب في الشعور بالنوم ولكن بحاجة إلى حل فوري وآمن، فقط جرّب هذه العلاجات المنزلية. التي ستحل مشكلة الكحة من الجذور دون أي آثار جانبية.

لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” أبرز 4 مكونات طبيعية لعلاج السعال الجاف بالمنزل.

1. شاي الأعشاب 
بالحديث عن الشاي دعنا نقول لك وصفة شاي أخرى للسعال الجاف، فالهنود يحبون الشاي وهناك العديد من أنواع الشاي بما في ذلك شاي الأعشاب، لذلك فهذا الشاي يمكنك صنعه إما في الماء أو اللبن، وأضف القرنفل، الهيل، القرفة والزنجبيل، فهي بعض التوابل التي تضاف إلى هذا الشاي المميز الذي يعتبر بمثابة حل فعال للسعال والبرد.


2. الكركم
الكركم من التوابل السحرية التي يمكن أن تعالج العديد من المشاكل بسهولة، ويمكن أيضًا علاج السعال الجاف بالكركم لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا، حيث يحتوي الكركم على الكركمين الذي وجد أنه مفيد في تخفيف السعال الجاف، فقط في كوب من الماء الفاتر أضف ملعقة صغيرة من الكركم واخلطها واشربها. 
للحصول على نتائج أفضل، اخلطي رشة من مسحوق الفلفل الأسود لأنه يساعد في امتصاص الكركمين بالشكل المناسب، ويمكن أيضًا استخدام هذا العلاج لعلاج الانزعاج التنفسي بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية.

3. الزنجبيل
هذا علاج مؤكد للسعال الجاف والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحلق، وذلك لأن الزنجبيل بطبيعته مضاد للبكتيريا وقد ثبت في تهدئة الحلق وتسكين الآلام بالإضافة إلى تقوية المناعة.

4. النعناع
النعناع علاج قوي للسعال ونزلات البرد، حيث يحتوي على المنثول الذي يترك شعور بالانتعاش، والنعناع أيضًا مزيل للاحتقان حيث يعمل على تخدير الأعصاب التي تتهيج بسبب السعال، وبالتالي فهو يساعد في تقليل الرغبة في السعال وبالتالي تخفيف الألم، كما أن خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا تجعله أفضل حل للسعال، ويمكنك تناول شاي النعناع أو تناول زيت النعناع الأساسي عن طريق تخفيفه في الماء، وأفضل وقت لتناول شاي النعناع هو قبل النوم.
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