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منوعات

السعال بهذه الطريقة يعرض الأشخاص للإصابة بـ كورونا أكثر بـ 10 مرات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت دراسة جديدة أن السعال أثناء الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمكن أن ينشر المرض حتى عشر مرات أكثر مما يحدث عند التحدث أو التنفس.

وقال الباحثون إنه نتيجة لذلك ، يمكن أن يتعرض العاملون بالمستشفيات والأماكن العلاجية لخطر مرتفع في المناطق التي يسعل فيها مرضى فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبحسب ما ورد ، فإن العاملين الصحيين أكثر عرضة للإصابة بالمرض بأربعة أضعاف من بقية السكان، ويقال إن معدلات الإصابة في أجنحة المستشفى تبلغ ضعف تلك الموجودة في وحدات العناية المركزة.

دعا الخبراء منذ ذلك الحين إلى تحسين معدات الوقاية الشخصية وتحسين تهوية المستشفى بعد الدراسة التي أجرتها جامعة "بريستول" و"نورث بريستول". 

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