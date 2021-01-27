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مرأة

من مطبخك .. حيل سريعة تخلصك من السعال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:04 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد السعال  صحيا ولكن  السعال المستمر لأسابيع والذي يكون دمويا أو يتسبب في تغيير لون البلغم، أو يكون مصحوبا بالحمى أو الدوخة أو التعب قد يكون علامة على أنك بحاجة إلى زيارة الطبيب.

بعيدا عن كون السعال عرضا رئيسيا للإصابة بكورونا إليك  أسباب أخرى للسعال وفقا  للدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية " السعال  الذى أكد أن من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه فى نفس الوقت قد يحدث بسبب وجود مشكلة صحية اخرى او انه مجرد امر طارئ نتيجة بعض العوامل".

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من اكثر اسباب السعال انتشارا التهابات الأنف والحلق وفى معظم الحالات تكون بسبب المعاناة من الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسبب فيها الإصابة بفيروسات مثل فيروسات  نزلات البرد والتهابات الحنجرة الفيروسية والإنفلونزا.


تنتشر بصورة كبيرة خاصة عند الاطفال والنساء وتتشابه أعراضه مع نزلات البرد وعادة يكون فيها السعال جاف يصاحبه حكة الأنف وعطس وسيلان .

علاجات منزلية سريعة

 إليك علاجات منزلية سريعة  وتساعدنا على التخلص من السعال إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


العلاجات الطبيعية لعلاج السعال

- بذور العنب:

غنية بمضادات الأكسدة  التي تساعد على تنظيف الرئتين وطرد المخاط. كوب من عصير العنب مع العسل علاج ممتاز لتهدئة السعال.

- الزنجبيل :
 تساعد الخصائص الدافئة للزنجبيل على تخفيف التهاب الحلق ، وهو سبب رئيسي آخر للسعال . يمكن خلط 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج مع العسل واستهلاكها 3 مرات في اليوم.

-  القرفة:
 
من المعروف أن رشة من مسحوق القرفة ممزوجة بملعقة من العسل في ماء دافئ  تبقي أعراض السعال والبرد بعيدًا.

- شاي الكركم والفلفل الأسود:

.يعد شرب كوب من الشاي الدافئ مع قليل من الكركم والفلفل الأسود علاجًا مثاليًا للسعال.

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