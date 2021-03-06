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أخبار البلد

دبلوماسى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل دقيقة من زيارة السيسي إلى السودان

السبت 06/مارس/2021 - 03:54 م
السيسي يزور السودان
السيسي يزور السودان
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ميس رضا
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم تأتي في وقت شديد الأهمية وتشهد المنطقة تطورات في ملف سد النهضة، وعلى رأسها اتجاه إثيوبيا للملء الثاني دون اتفاق مسبق، ما يعد تهديدا مباشرا لمصر والسودان وخرق واضح وصريح لإعلان مبادئ سد النهضة المتفق عليه في 2015، بالإضافة إلى التوترات الجارية على الحدود السودانية الإثيوبية.


وأوضح "حجازي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيارة التي يجريها الرئيس السيسي سبقها زيارة مهمة لمريم صادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، والتي استقبلها السيسي، وأجرت مباحثات مهمة مع نظيرها المصري سامح شكري أوضح فيها توجه الدولتين لعلاقات استراتيجية تترجم عمق العلاقة إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وإحياء اتفاقيات الموقعة بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية "الحريات الأربعة"، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها كـ الربط الكهربائي، حيث يصل خط الربط الكهربائي إلى السودان بطاقة 300 ميجاوات تزيد المرحلة القادمة بواقع 3000 ميجاوات، وبالإضافة لمشروعات الربط البري بين البلدين وفتح المعابر الحدودية ودعم نشاطها، بالإضافة إلى إنشاء الطريق الساحلي بطول 270 كم وتطوير ميناء بور سودان والموانئ النهرية في وادي حلفا لدعم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الطريق الدولي للحدود بين مصر والسودان وصولا لـ كيب تاون ومرورا بطريق كيب كايرو، وأيضا الطريق الذي يربط مصر وتشاد.


وأضاف أن زيارة السيسي للخرطوم تناقش الأبعاد الأمنية والاستراتيجية والعسكرية، حيث سبق الزيارة زيارة مهمة لرئيس الأركان المصري محمد فريد للخرطوم وعُقدت اللجنة المصرية السودانية العسكرية المشتركة، والتي اتفق خلالها على دعم السودان واحتياجاته من نواحي صناعات استراتيجية كـ صناعة الدواء باعتبارها من الأمن الاستراتيجي للدول.


ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن زيارة الرئيس السيسي ستكون مدخلا لتطبيق كل الاتفاقيات السابقة والنهوض بالعلاقات لآفاق استراتيجية تترجم واقع العلاقة بين البلدين والعمق الإستراتيجي بين البلدين، فضلًا عن التباحث في القضايا التي تهم المنطقة، لا سيما ما تشهده المنطقة من صراعات في إريتيريا، بالإضافة إلى توتر الأوضاع في الصومال وتشاد، وفي العديد من المناطق المحيطة بالقرن الأفريقي والمطلة على البحر الأحمر، والتي تستلزم تضافر جهود وتنسيقا مصريا سودانيا مشتركا.
 

ودعا "حجازي" إلى ضرورة أن تترجم الزيارة المقبلة لـ حمدوك رئيس الوزراء السوداني بأن يصحبها فريق فني، وأن يعقد مجلس وزراء مصري سوداني مشترك لصياغة بروتوكولات تعاون في جميع المجالات المختلفة. 

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