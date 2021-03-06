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أصل الحكاية

ليه كلنا بنقول كلمة "معلش" وإحنا منعرفش معناها.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 04:30 م
اصل كلمة معلش
اصل كلمة معلش
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ياسمين القصاص
ولأن اللغة كائن حي؛ فكثيرا ما نستخدم في حياتنا اليومية تعبيراتٍ وألفاظًا نعتقد أنها منبتّة الصلة عن الفصحى، ولكنها في الحقيقة من أصل فصيح في لغتنا العربية. 

من هذا استخدامنا في العامية المصرية لكلمة الاعتذار (معلش)، وهي في الحقيقة كلمة منحوتة من جملة: (ما عليه شيء) أو (ما عليّ شيء) –حسب توجيه الاعتذار إن كان للذات أو لغيرها- وذلك بعد أن أصابها البلى اللفظي الذي يعني أن الكلمات تبلى نهاياتها، وتقص أطرافها؛ نظرًا لكثرة الاستعمال ولا سيّما في العاميّات، وهذا معروف ومعهود في الكثير من اللغات، وليس أدل على ذلك في اللغات الأوربية من اللغة الفرنسيّة التي لا تنطق فيها نهاية كلماتها.

معلش كلمه كلنا بنستخدمها لما مش بنعرف نتصرف تجاه مشكلة أو لما بيكون معندناش حل. كلمة بنقولها و احنا عارفين اد ايه هيا كلمه ملهاش أي قيمه كلمه بتدل علي عجزنا تجاه نفسنا و تجاه اللي حولينا، كلمه بتدل اد ايه احنا ضعاف. كلمه بتتعب أكتر ما بتريح.

لما بنقول معلش فا ده أعتراف منا بأننا حد سفيه .. أخد قرار أنه يتدخل في حياه شخص أخر ويخليه يحكيله مشاكله وأسراره ووجعه ويشوف فيه بارقه أمل أنه ممكن يشاركه و يساعده أنه يلاقي حل معاه أو يتقسموا الوجع أو علي الأقل يلاقي حد بيشاركه بس في الأخر مش بيلاقي غير كلمه معلش .. كلمة بيقولها بس عشان يلاقي مبرر لأنه أقتحم حياه شخص تاني و يعرف عنه حكايات يتسلي بيها ..

كلمة بنقولها و مش بنعرف تأثيرها علي الطرف الأول اللي حكي وصدقك كلمه بتزود بيها وجعه و بتصعب عليه مشكلته و أن ملهاش حل غير معلش.

فياريت نفكر كتير قبل ما ناخد القرار بأننا نبقي سفهاء ونبطل نتعامل مع حياه الناس علي أنها حلقة في مسلسل بنشوفها عشان نتسلي ولما تخلص بنقلب علي حلقة تانية في مسلسل تاني  فلو أحنا معندناش قدره ورغبه حقيقية أننا نساعد. فياريت لو سمعنا نكون أد اللي سمعناه وأد ثقة الشخص اللي وثق فينا وأئتمنا علي جزء من أسراره وقتها لازم نبذل كل جهدنا في أننا نساعده و نخلق لنا دور في حياته بس لو أخرنا كلمه معلش فا نقولها من غير م  نسمع منه يعني كفايه أننا لما نشوفه نقوله معلش و لو عايز تساعده و أنت عارف انك مش حتقدر لأن مشكلته يمكن تكون أكبر منك أدعيله بظهر الغيب.
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