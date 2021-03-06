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حوادث

تناولوا وجبة غداء في فرح.. إصابة 6 أشخاص بتسمم في أسيوط

السبت 06/مارس/2021 - 04:34 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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إيهاب عمر
أصيب 6 أشخاص بتسمم إثر تناولهم وجبة غداء بحفل زفاف بقرية أم القصور بمركز منفلوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزى بوصول 6 أشخاص ادعاء تسمم غذائي.

على الفور انتقل إلى إلى المستشفى ضباط مباحث المركز وتبين وصول كلا من الحالات " هند. ب. ق" 26 عاما، " فاطمة. م. ح"، " شيريهان. ح. م"، " حبيبة. ط. م"، " رانيا. م. م"  ، " احمد. خ. م"، مقيمين جميعا قرية أم القصور بمركز منفلوط.

وبسؤالهم اقروا تناول وجبة غداء بحفل زفاف وشعروا بعدها بحالة إعياء. 

وتم عمل الاسعافات اللازمه لهم بمستشفى القوصيه والحالات مستقرة.
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