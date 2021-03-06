إصابة عامل وحفيده بحروق أثناء مل أسطوانة غاز بإحدى قرى السنبلاوين بالدقهلية

أصيب عامل وحفيده بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية إثر اشتعال النيران بملابسهما أثناء قيامهما بملء أسطوانة غاز صغيرة من أخرى كبيرة امام منزلهما بقرية "بشمس" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كلامن "الراعي السعيد عبيطة " ۷۰ عاما، عامل ، ومقيم قرية " بشمس " دائرة المركز ، مصابا بحروق بالوجه والبطن والذراع الأيمن من الدرجة الثانية وتم تحويله لمستشفي الدولي بالمنصورة ، ونجل كريمته "عبدالله عبد الحكيم محمد السعيد " ۱۷ عاما ،طالب ، مصابة بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالهما قررا بأنه حال قيامهما بملا إسطوانة غاز صغيرة من أخري كبيرة امام المنزل سكنهما حدث تسريب منها واشتعلت النيران وامسكت بملابسها، مما ادي الي حدوث اصابتهما ، ولم يتهما احدا بالتسبب في ذلك .



