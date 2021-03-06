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حوادث

إصابة عامل وحفيده بحروق أثناء مل أسطوانة غاز بإحدى قرى السنبلاوين بالدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 06:05 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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همت الحسينى
أصيب عامل وحفيده بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية إثر اشتعال النيران بملابسهما أثناء قيامهما بملء أسطوانة غاز صغيرة من أخرى كبيرة امام منزلهما بقرية "بشمس" التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول كلامن "الراعي السعيد عبيطة " ۷۰ عاما، عامل ، ومقيم قرية " بشمس " دائرة المركز ، مصابا بحروق بالوجه والبطن والذراع الأيمن من الدرجة الثانية وتم تحويله لمستشفي الدولي بالمنصورة ، ونجل كريمته "عبدالله عبد الحكيم محمد السعيد "  ۱۷ عاما ،طالب ، مصابة بحروق بالوجه واليدين من الدرجة الثانية.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالهما قررا بأنه حال قيامهما بملا إسطوانة غاز صغيرة من أخري كبيرة امام المنزل سكنهما حدث تسريب منها واشتعلت النيران وامسكت بملابسها، مما ادي الي حدوث اصابتهما ، ولم يتهما احدا بالتسبب في ذلك .

وجار موالاة الإستعلام عن حالة المصابين وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ۲۰۰۸ لسنة ٢٠٢١ اداري مركز شرطة السنبلاوين ، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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