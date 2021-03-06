غياب عبدالله السعيد.. رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيله لخوض مباراة أسوان ، التي تقام في السابعة من مساء اليوم، باستاد بتروسبورت في الجولة ١٥ من الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي





خط الوسط: أحمد فتحي - نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى





خط الهجوم: دييجو رولان - محمود وادي









ويتواجد على مقاعد البدلاء:





أحمد الشناوي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمود حمادة - طارق طه - محمود صابر - دودو الجباس - محمد فاروق - إبراهيم حسن