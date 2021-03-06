البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء الجنيه الورقي ويوضح تكلفة طباعته

أكد البنك المركزي المصري ، أن العمل بالجنيه الورقي مازال مستمرا ولم يصدر أي قرار باستبداله أو إيقافه، مؤكدا أنه حال صدور أي شيء مغاير لذلك سيتم الاعلان عنه رسميا.





كشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل "صدي البلد" عليها؛ إنه تم طباعة عملة الجنيه الورقي بقيمة بلغت 1.8 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 19 مليون جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 1.77 مليار جنيه في يوليو 2020.





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بلغ إجمالي عمليات طباعة النقود في مصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 649.221 مليار جنيه بنسبة 11.16% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 655.101 مليار جنيه بنسبة 11.26% بنهاية أغسطس 2020 ومقارنة بـ 676.63 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق وبنسبة 11.63% من الناتج المحلي الإجمالي.





بحسب تقرير البنك المركزي فإن حجم النقود الورقية المعاونة التي تم تداولها خارج البنك المركزي نحو 39 مليون جنيه منذ داية العام الماضي وحتي نهاية سبتمبر السابق علي التوالي.





ويستهدف البنك المركزي المصري لتحديث عمليات طباعة النقود الورقية لتصبح من خامات بلاستيكية مما يسهل عمليات تداولها بصورة كبيرة ويطيل عمرها ويمنع تزويرها او حملها للأمراض الفيروسية وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.