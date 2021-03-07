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رياضة

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:00 ص
لؤي دعبس في ضيافة
لؤي دعبس في ضيافة صدى البلد
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عمرو ابوبكر - كيرلس صلاح
أكد لؤي دعبس، رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين الحالي ورئيس لجنة الملاكمة في نادي الزمالك السابق، أن ما يتعرض له مرتضى منصور في الفترة الحالية يحدث بسبب عدم استماعه للآخرين، وهذا ما جعله في ورطة خلال الوقت الحالي.


وقال دعبس، أثناء حواره لـ موقع "صدى البلد": "لا يوجد شخص يجتمع عليه الجميع، ومرتضى لم يؤمن بذلك، وهذا ما عهدناه عليه، وهذا الأمر الذي جعله في هذه الورطة  خلال الفترة الحالية، وتعتبر طريقته هي أحد أسباب عزله".
 

وأضاف: "مرتضى منصور صنع المشكلات داخل نادي الزمالك بنفسه وليس بمن حوله، المشهود دائمًا أن الأمر شورى، ولكن ما كان يريده مرتضى هو رأيه فقط".
 

وتابع: "كنا ننتظر من مرتضى توظيف الجميع ووضع كل فرد في المنظومة في مكانه، ولكن هو لم يكن يرغب في ذلك".


واختتم دعبس الحديث في هذا الأمر قائلًا: "مرتضى لم يكن يرغب في صعود أو نجاح أحد في المنظومة سواه، مما جعل الأفكار السلبية تسيطر عليه بشكل سيئ ومنعته من تحقيق ما كنا نأمل تحقيقه داخل نادي الزمالك خلال الفترة السابقة".
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