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أخبار العالم

وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر إلى الكويت للتطعيم ضد كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 07:32 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن الدفعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد وصل الكويت عصر اليوم ، لاستكمال حملة التطعيم، وسيتم نقلها الى مركز الكويت للتطعيم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صحية مطلعة  قولها انه يتم التنسيق حاليا لوصول دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري.

وعن لقاح جونسون آند جونسون الذي تم الموافقة على ترخيصه للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد بينت المصادر انه سيدرج على جدول لجنة اللقاحات قريبا. 

وأشارت المصادر الي انه سيتم وضع اللقاح قيد الدراسة لبحث امكانية ترخيصه للاستخدام الطارئ.
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