حمادة هلال «مُلتحي» في المداح: أنا راجل في حالي

نشر الفنان ​حمادة هلال​ صورًا له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "المداح" الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهر حمادة في الصورة وهو ملتح وعلق: قائلًا "‏والله يافندم انت انا راجل فى حالي وخدام اللى يصلي على النبي ‏#مدد_يارب # مسلسل#المداح #رمضان٢٠٢١ ان شاء الله"





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".









وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة











