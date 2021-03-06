ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمادة هلال «مُلتحي» في المداح: أنا راجل في حالي

السبت 06/مارس/2021 - 08:04 م
حمادة هلال
حمادة هلال
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان ​حمادة هلال​ صورًا له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "المداح" الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر حمادة في الصورة وهو ملتح وعلق: قائلًا "‏والله يافندم انت انا راجل فى حالي وخدام اللى يصلي على النبي ‏#مدد_يارب # مسلسل#المداح #رمضان٢٠٢١ ان شاء الله"

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية بعنوان "بحب الجدعنة"، والتي طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

 

وعاد حمادة هلال في فكرة فيديو كليب "بحب الجدعنة"، بفيلمه السينمائي "حلم العمر"، والذي مثل فيه دور ملاكم داخل حلبة المصارعة



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مي البحيري تنضم لفريق عمل "المداح"

خالد سرحان يشوق متابعيه لمسلسل المداح

برفقة حمادة هلال.. محمد عز يشوق متابعيه لمسلسل المداح

بحب الجدعنة.. حمادة هلال يشارك متابعيه بـ برومو أغنيته الجديدة

حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى كليب "بحب الجدعنة"

من كواليس "المداح".. شاهد: أحدث ظهور لحمادة هلال

ترشيحاتنا

الخارجية: تقديم الدعم القانوني واتخاذ اللازم تجاه حادث مقتل مواطن مصري بالرياض

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

هل يجوز للأم إعطاء ابنتها المتزوجة المتعثرة ماديا من زكاة مالها .. الإفتاء تجيب

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد