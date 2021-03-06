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أخبار العالم

مراضع الأطفال.. تحذير شديد اللهجة للمقاهي والمطاعم فى البحرين

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
   
أصدرت  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية تحذيرا شديد اللهجة لكافة المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال. 

وأوضحت الوزارة البحرينية في بيان لها بحسب صحيفة البلاد البحرينية ان  هذه الممارسات تعتبر مخالفة للعمل التجاري وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل. 

وكانت  صحيفة الوطن البحرينية؛ أفادت بقيام أحد المقاهي في المحافظة الجنوبية بالمملكة البحرينية الاعلان عن بدء توفير الجرعات المناسبة للكبار في المقهى.

وقالت الصحيفة؛ ما أن قام المقهى بنشر خبر توفير عبوات "رضاع الكبير"، حتى توالت التعليقات بين السخرية والترحيب والاستنكار، حيث وصف الشباب الفكرة بالمبتكرة وقرروا تجربتها. 

فيما سخرت فتيات من تعليقات الرجال على الترحيب بالمنتج الجديد، واستنكرته مجموعة أخرى، واصفة الأمر بالمسيء والذي يفقد الرجال أو الفتيات رصانتهم عند استخدام رضاعة الأطفال في مكان عام.

وتفاديا لمزيد من التعليقات غير المرغوبة على العرض الجديد، أعلن الكافيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر تعليقا فيه إساءة للمقهى أو أصحابه.

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