دراسة.. عقاقير الكوليسترول تقي مصابي كورونا من الوفاة بنسبة 50٪

كشفت دراسة جديدة أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب COVID-19 الحاد، حيث كان الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول بانتظام قبل أن يصابوا بـ COVID-19 أقل عرضة للوفاة في المستشفى بنسبة 50 ٪ تقريبًا من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.





وأفادت الدراسة الحديثة بأن حوالي 40 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول لديهم وخطر الإصابة بأمراض القلب.





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ويكون للستاتين الذي يوجد في أدوية الكوليسترول تأثير قوي مضاد للالتهابات ومضاد لتخثر الدم ومضاد للفيروسات ، وكلها قد تساعد في الحد من المضاعفات المرتبطة بـ COVID-19 الشديدة.





ولهذا السبب يحاول الباحثون معرفة ما إذا كان استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يؤثر على نتائج COVID-19، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.





في دراسة جديدة ، شرعت مجموعة من الباحثين ، بما في ذلك أطباء القلب الذين يعتنون بمرضى COVID-19 في المستشفى في نيويورك ، لمقارنة نتائج المرضى بين الأشخاص الذين استخدموا العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.





ويقول المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة،الدكتور أكريتي جوبتا ، طبيب قلب:"إذا أثبتت تجربة سريرية ناجحة صحة نتائج الباحثين ، فقد تمثل العقاقير المخفضة للكوليسترول خيارًا علاجيًا منخفض التكلفة وسهل الوصول إليه وآمنًا نسبيًا لـ COVID-19.."





حاليًا ، وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على دواء واحد فقط لعلاج COVID-19 - Remdesivir (Veklury). ومع ذلك ، قد تكون بعض الأدوية الأخرى مفيدة خلال مراحل معينة من المرض.