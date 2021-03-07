ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة.. عقاقير الكوليسترول تقي مصابي كورونا من الوفاة بنسبة 50٪

الأحد 07/مارس/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
كشفت دراسة جديدة أن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يساعد في تقليل خطر الوفاة بسبب COVID-19 الحاد، حيث كان الأشخاص الذين تناولوا العقاقير المخفضة للكوليسترول بانتظام قبل أن يصابوا بـ COVID-19 أقل عرضة للوفاة في المستشفى بنسبة 50 ٪ تقريبًا من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

وأفادت الدراسة الحديثة بأن حوالي 40 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول لديهم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

اقرأ أيضا.

ويكون للستاتين الذي يوجد في أدوية  الكوليسترول تأثير قوي مضاد للالتهابات ومضاد لتخثر الدم ومضاد للفيروسات ، وكلها قد تساعد في الحد من المضاعفات المرتبطة بـ COVID-19 الشديدة.

ولهذا السبب يحاول الباحثون معرفة ما إذا كان استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يؤثر على نتائج COVID-19، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

في دراسة جديدة ، شرعت مجموعة من الباحثين ، بما في ذلك أطباء القلب الذين يعتنون بمرضى COVID-19 في المستشفى في نيويورك ، لمقارنة نتائج المرضى بين الأشخاص الذين استخدموا العقاقير المخفضة للكوليسترول قبل دخول المستشفى وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ويقول المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة،الدكتور أكريتي جوبتا ، طبيب قلب:"إذا أثبتت تجربة سريرية ناجحة صحة نتائج الباحثين ، فقد تمثل العقاقير المخفضة للكوليسترول خيارًا علاجيًا منخفض التكلفة وسهل الوصول إليه وآمنًا نسبيًا لـ COVID-19.."

حاليًا ، وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على دواء واحد فقط لعلاج COVID-19 - Remdesivir (Veklury). ومع ذلك ، قد تكون بعض الأدوية الأخرى مفيدة خلال مراحل معينة من المرض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد عصير الطماطم.. على الريق وقبل النوم

آلام العضلات أبرزها.. دواء الكوليسترول يصيبك بهذه الأعراض

نوع مهمل من الحبوب يساعد فى خفض الكوليسترول

دراسة: الأدوية الوقائية لسيولة الدم تقلل وفيات كورونا

دواء لـ مرضى القلب يقلل معدل الوفاة بكورونا بنسبة 43%

دراسة تظهر الحقيقة..هل فيتامين سي يمنع الإصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

كهربا خارج المنتخب.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي ويوجه رسالة للاعب

مران لمستبعدي الزمالك من رحلة تونس اليوم

اختراق آلاف الحسابات لـ مايكروسوفت حول العالم.. اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: ثقتي في الرئيس بلا حدود.. كواليس لقاء بائع الفاكهة بالرئيس السيسي.. وتطورات الحالة الصحية لـ مجدي الجلاد

فيديوجراف.. أدوية سعال.. هيئة الدواء تدرج 14 عقارا ضمن جدول المخدرات والصرف بالروشتة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول