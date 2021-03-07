بعد واقعة سقارة.. محاضر فورية للتصدي لإلقاء القمامة بترع وشوارع الجيزة

ثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهود المبذولة من قبل الدولة للارتقاء بالريف المصرى من خلال مايتم تنفيذه من مشروعات والتى يأتى على رأسها المشروع القومى لتبطين الترع والذى يعد نقلة حضارية وطفرة حقيقية نحو الحفاظ على موارد الدولة المائية والإرتقاء بالمظهر الجمالي للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأكد محافظ الجيزة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة سير العمل للأمام مشددًا على عدم امتلاك رفاهية الوقت ويجب العمل على خدمة المواطن على مدار الساعة، لافتًا إلى أن المرحلة تتطلب مواصلة العمل وأنه لا مجال للتقاعس.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر وكرداسة وإمبابة والوراق و أوسيم ومنشأة القناطر بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن وهيئة النظافة بتحرير محاضر فورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الشوارع والترع.