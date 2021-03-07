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محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالرد على طلبات جميع النواب في موعد أقصاه 72 ساعة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:10 ص
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة مع أعضاء مجلس النواب
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محمد الصاحى

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر وكرداسة وإمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية، في إطار خطة المحافظة للتواصل الفاعل مع أعضاء مجلس النواب.

 

واستمع المحافظ خلال الإجتماع لطلبات النواب بنطاق دوائرهم فى مختلف القطاعات موجهًا الأجهزة المعنية بضرورة الرد على الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب خلال موعد أقصاه 72 ساعة.


وأشار إلى أنه جار تدعيم المستشفيات المختلفة بالاحتياجات اللازمة من الأطباء بكافة التخصصات ومواجهة النقص العددي للأطباء بالوحدات الصحية بقرى مركز منشأة القناطر وتوفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية.


كما أعلن المحافظ عن قرب الانتهاء من محطة مياه الصرف الصحى بالصفيرة بأوسيم مشددًا على سرعة إجراء العمل التجريبى وبدء العمل الفعلى بها فور الإنتهاء.

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