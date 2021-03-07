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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تضرر مواطن من تحويل جراج لمصنع موبيليات

الأحد 07/مارس/2021 - 09:58 ص
الداخلية
الداخلية
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كتب محمد صبري
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية بشأن تضرر أحد المواطنين من تحويل جراج العقار سكنه إلى مصنع موبيليات بالقاهرة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم إذاعته بأحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية بشأن تضرر أحد قاطنى عقار كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة من تحويل جراج العقار سكنه إلى مصنع موبيليات "بدون ترخيص" وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بالمصنع.

كما عرض مقدم البرنامج  صورة من قرار غلق للمصنع صادر من الحى، والإدعاء بتوجيه القرار لمكتب المرافق "على خلاف الحقيقة".

بالفحص تبين أن قرار الغلق صحبه مسئول الغلق بالحى، وأنه أصدر قرار غلق فورى للمصنع محل الشكوى.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية صحبة الجهات المعنية بتنفيذ قرار الغلق.

وبمواجهة مستأجر الجراج اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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