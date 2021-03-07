بالمايوه.. مريم أوزرلي تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، و ظهرت بإطلالة طفولية وناعمة، وهو ما عبر عنه متابعيها في التعليقات. نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة عبر









وظهرت مريم أوزرلي خلال جلسة التصوير وهي مرتدية مايوه أسود.









وتركت مريم أوزرلي خصلات شعرها الذهبية منسدلة على كتفيها بطريقة عشوائية وبسيطة، وارتدت طوق على رأسها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.









وأبرزت مريم اوزرلي إطلالتها بوضع لمسات من المكياج؛ حيث اكتفت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بالماسكرا.









مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.