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إسلام عنان يكشف سر توفير 40 مليون جرعة من لقاح كورونا والهدف منه

الأحد 07/مارس/2021 - 10:55 ص
إسلام عنان، أستاذ
إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، إن "الدولة المصرية تسعى لتوفير عدد كبير من اللقاحات، وبالفعل استقبلنا الفترة الماضية شحنتين من لقاح سينوفارم الصيني، وتم التعاقد مع منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "كوفاكس"، للحصول على 8.5 مليون جرعة من لقاح اكسفورد "استرازينيكا".


وأضاف إسلام عنان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدولة تسعى للحصول واستقبال ما يقرب من 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021، لتلقيح المواطنين بها.


وأوضح أن سر هذا الرقم بالأخص يهدف إلى ي تنفيذ خطة الدولة في تحييد المرض لجعل الوفيات قليلة، وهذا يحدث عند تقليل نسب الفئات المعرضة لحمل فيروسي عالٍ أو الأكثر خطورة، ومن بينهم الكادر الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويمثل عددهم من 20 إلى 21 مليون مواطن مصري.


وأشار إلى أن طرق التسجيل للحصول على اللقاح هي إما عن طريق التسجيل الإلكتروني أو الخط الساخن للوزارة وهو 15335، أو التوجه لمكاتب ومراكز التابعة للوزارة هو أو من ينوب عنه لتسجيل بياناته.


ولفت إلى أن الوزارة تتابع مع الحالات وتتواصل معها لتحديد الموعد الخاص به، مشددا على أنه لا أحد يتوجه إلى مركز من المراكز الـ 40 التي تم بدء العمل فيها إلا بوصول الرسالة التي تؤكد مكان المركز والميعاد المحدد للمواطن.

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