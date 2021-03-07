ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطلت أروح لدكاترة.. شاهد.. فتاة تتغلب على مرض التصلب المتعدد باليوجا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:49 ص
كابتن شيماء حسين
كابتن شيماء حسين
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الكابتن شيماء حسين، مدربة اليوجا، إن مرض التصلب المتعدد الذي أصيبت به وتغلبت عليه باليوجا، هو مرض في غاية الصعوبة، فهو يسبب إصابة النخاع الشوكي، أو موجات المخ، مما قد يسبب ازدواجية في الرؤية أو صعوبة البلع.


وأضافت الكابتن شيماء حسين، عبر "زووم" لـ فضائية الأولى، أن بدايات إصابتها بالمرض كانت عبارة عن عدم توازن في أطراف الجهة الشمال، ومع الوقت فقدت القدرة على المشي.


وتابعت: "أنا دلوقتي كويسة وبتحرك عادي، واليوجا علاج تكميلي لكل الأمراض المناعية وأمراض العمود الفقري".


وأكملت: "اليوجا علاج عضوي مش نفسي، ودارسة ليسانس آداب وحقوق، ولدي خبرة في الطاقة، ومجالات اليوجا".


وأردفت: "لما لقيت نفسي كويسة، بعد ممارسة اليوجا، بطلت أروح لدكاترة واليوجا عموما علاج تكميلي لكل الأمراض الجسدية والنفسية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد ماهر يكتب: الكورتيزون.. الوحش الطيب

يعزز صحة العظام.. اكتشف فوائد فيتامين د

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض

نشرة المرأة والصحة.. مرض غير معروف يسبب الشلل.. وهذه أهم فوائد الأفوكادو

منعها من الحب والزواج.. كل ما تريد معرفته عن مرض حفيدة فريد الأطرش النادر

دراسة تحذر.. تعرض الطفل للصدمات يؤثر على علاج التصلب المتعدد

ترشيحاتنا

التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

غبي منه فيه .. لص ينفذ عملية سطو كبرى وفيلم يكشف جريمته

شوبير: الأهلي والزمالك على حافة الهاوية في أفريقيا

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير