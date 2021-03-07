بطلت أروح لدكاترة.. شاهد.. فتاة تتغلب على مرض التصلب المتعدد باليوجا

قالت الكابتن شيماء حسين، مدربة اليوجا، إن مرض التصلب المتعدد الذي أصيبت به وتغلبت عليه باليوجا، هو مرض في غاية الصعوبة، فهو يسبب إصابة النخاع الشوكي، أو موجات المخ، مما قد يسبب ازدواجية في الرؤية أو صعوبة البلع.









وأضافت الكابتن شيماء حسين، عبر "زووم" لـ فضائية الأولى، أن بدايات إصابتها بالمرض كانت عبارة عن عدم توازن في أطراف الجهة الشمال، ومع الوقت فقدت القدرة على المشي.









وتابعت: "أنا دلوقتي كويسة وبتحرك عادي، واليوجا علاج تكميلي لكل الأمراض المناعية وأمراض العمود الفقري".









وأكملت: "اليوجا علاج عضوي مش نفسي، ودارسة ليسانس آداب وحقوق، ولدي خبرة في الطاقة، ومجالات اليوجا".









وأردفت: "لما لقيت نفسي كويسة، بعد ممارسة اليوجا، بطلت أروح لدكاترة واليوجا عموما علاج تكميلي لكل الأمراض الجسدية والنفسية".



