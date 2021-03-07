هيئة البريد : العمالة غير المنتظمة يمكنها صرف المنحة من أي مكتب بشرط

قال محمد عيسى ، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، إننا بدأنا بالفعل اليوم فى المرحلة الثانية الجزء الثالث، لعمليات صرف العمالة غير المنتظمة بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية .









وأضاف عيسى ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد أصدر توجيهاته على الفور من 38 منطقة بريدية لمتابعة عمليات الصرف من داخل مكاتب البريد والتدخل الفوري في حال وجود أي عقبات .









وأشار مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، إلى أن جميع ماكينات الصراف الآلى يتم تغذيتها بـ النقدية المناسبة و منتشرة فى جميع المكاتب التي تم تطويرها ،لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة تستطيع الصرف فى أى مكتب بريد بشرط أن يوافينا ببطاقة سارية .









وتابع مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، أن الهيئة القومية للبريد اتخذت إجراءات احترازية منها توفير الكمامات والمطهرات ، وتطهير جميع الفروع بصفة دورية ، إلى جانب تعيين أفراد الأمن لتنظيم الأفراد .







