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هيئة البريد : العمالة غير المنتظمة يمكنها صرف المنحة من أي مكتب بشرط

الأحد 07/مارس/2021 - 01:07 م
مدير المكتب التنفيذي
مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصر
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ريهام فيكتور
قال محمد عيسى ، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، إننا بدأنا بالفعل اليوم فى المرحلة الثانية الجزء الثالث، لعمليات صرف العمالة غير المنتظمة بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية .


وأضاف عيسى ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد أصدر توجيهاته على الفور من 38 منطقة بريدية لمتابعة عمليات الصرف من داخل مكاتب البريد والتدخل الفوري في حال وجود أي عقبات  .


وأشار مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، إلى أن جميع ماكينات الصراف الآلى يتم تغذيتها بـ النقدية المناسبة ومنتشرة فى جميع المكاتب التي تم تطويرها ،لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة تستطيع الصرف فى أى مكتب بريد بشرط أن يوافينا ببطاقة سارية .


وتابع مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، أن الهيئة القومية للبريد اتخذت إجراءات احترازية منها توفير الكمامات والمطهرات ، وتطهير جميع الفروع بصفة دورية ، إلى جانب تعيين أفراد الأمن لتنظيم الأفراد .


وأكد مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة البريد المصرى ، أن جميع الشبابيك عليها مستوى تباعد مطلوب بين كل عميل وآخر، بالإضافة إلى توفير "كراسي" انتظار للعملاء فى الخارج لمنع التكدس داخل مكاتب البريد .
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