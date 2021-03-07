رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع الامتحانات بكليتي الحاسبات والتربية الرياضية .. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي في كليتي الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية.





جاء ذلك في حضور، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية.









والتقى رئيس الجامعة أثناء تفقده للجان الامتحانات بالطلاب وأجاب عن استفساراتهم واطمأن على مدى توافق الأسئلة مع المقرر، مشيدًا بالاستعدادات التي نفذتها الكليات في تنظيم اللجان لتحقيق التباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





وأشار إلى تعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة، وكذلك استعداد الطاقم الطبي بالكليات وتزويده بأدوات الإسعافات الأولية.





أكد رئيس الجامعة، اهتمام وحرص إدارة الجامعة على تيسير عملية الامتحانات على الطلاب وتذليل كل العقبات ومتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو مناسب للطلاب لأداء الامتحانات .