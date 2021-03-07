وكيل تضامن الغربية فى زيارة تفقدية للمقر الجديد لمؤسسة بنين طنطا

قامت أماني خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بعمل زيارة للمقر الجديد لمؤسسة بنين طنطا للوقوف على صلاحية المكان الجديد للأبناء يرافقها خلال الزيارة ايمان العربى مدير ادارة الاسرة والطفوله. على





حيث تفقدت المطبخ الخاص بتجهيز الطعام و قد تبين انه مجهز تجهيز جيد و ان الاواني المستخدمة من الاستنلس ووجهت مشرف التغذية علي تنوع الغذاء في الواجبات المقدمة للأبناء بكافة العناصر الغذائية





وفي ذات السياق قامت بالمرور علي مخزن التغذية للتأكد من صلاحية الاطعمه الموجودة من البقوليات و اللحوم المخزنة وتبين ان جميع الأصناف المخزنة مدون عليها تاريخ الاستلام و الصلاحية و قد تم التنبيه علي امين المخزن بتقديم الأغذية للمطبخ بأقدمية تواريخ التوريد





كما قامت بالمرور علي حجرات الأبناء للاطمئنان علي المفروشات و النظافة و تهوية اماكن الابناء و كذلك دورات المياه الخاصة بهم و تبين ان المكان جيد وعلي اكمل وجه



