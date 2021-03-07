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محافظات

محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور

الأحد 07/مارس/2021 - 03:17 م
محافظ قنا يسلم وحدات
محافظ قنا يسلم وحدات الاسكان الإجتماعي
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يوسف رجب

سلم اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، 432 عقد وحدة إسكان اجتماعي، لمستحقيها، بعمارات " هو 1 "،  بمركز نجع حمادي بشمالي المحافظة، بحضور اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وسطَ أجواء من الفرحةِ والزغاريدِ.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للمواطنين، الذين تسلموا الوحدات السكنية، موصيا إياهم بضرورة الحفاظ عليها، كما أكد على حرص القيادة السياسية الشديد على توفير إسكان اجتماعي راقٍ ومتميز للمواطنين من محدودي الدخل بكافة الأقاليم المصرية وعلى رأسها محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأوضح محافظ قنا، أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 90 متر مربع و تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشطبة بأحدث التشطيبات الحديثة بشكل متكامل، مشيرًا إلي سعادته البالغة اليوم، بأجواء فرحة المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية المشطبة بشكل رسمي.


وأكدت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان بقنا، أن عملية التسليم جرت بشكل ميسر بدون أي تكدس من مستحقي الاستلام، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان.


وأشارت صموئيل، إلي أن جميع الوحدات السكنية المسلمة للمواطنين كاملة التشطيب، مشيدة بجهود اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لإزالة كافة المعوقات خلال الأشهر الماضية، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل سريع دون تأخير.


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محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
محافظ قنا يسلم 432 وحدة إسكان اجتماعي بمركز نجع حمادي.. فيديو وصور
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