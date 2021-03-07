ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 05:35 م
ورشة عمل ضمن مشروع
ورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
شاركت جامعة أسوان اليوم الأحد بورشة العمل المنعقدة بجامعة ٦ أكتوبر بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة ومديرمشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين ، بجانب الدكتورة  ياسمين السيد كامل عضو المشروع بالجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين يعد من أهم المشروعات الدولية ، ولاسيما أنه يعمل علي إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين والذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين .

وأقرأ أيضًا:
رئيس جامعة أسوان : طفرة فى مخرجات البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة

وأشار الدكتور أحمد غلاب بأنه يضاف لذلك كيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم وإخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان .

وأضاف أحمد غلاب بأنه يتمنى بأن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين .

ويشارك بورشة العمل ممثلين عن جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت بأثينا باليونان عبر الفيديو كونفرنس  ومن مصر جامعات هيلوبوليس و٦ أكتوبر والأزهر والزقازيق ومؤسسة سيكم للتنمية وممثل الجالية السورية ومؤسسة إتجاه.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير المشروع بأن الورشة تهدف إلى مراجعة مقررات الدبلومة المهنية لاعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين وذلك من خلال نتائج  التجريب لمقررات تلك الدبلومة بكليات التربية بالجامعات المشاركة أعلاه.

وقامت جامعة أسوان وباقى الجامعات بعرض الدروس المستفادة من التجريب وكذلك تجهز معمل الكمبيوتر المتميز بكل كلية تربية من خلال أجهزة الكمبيوتر ووحدة متكاملة للفيديو كونفرس وغيرها من أجهزة ، وكذا دور كل جامعة من الجامعات فى الإعلان والإعلام عن المشروع بطرق مختلفة وذلك تمهيدًا للإعتراف وإعتماد تلك الدبلومة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لتطبيقها على مجموعة من المعلمين السوريين والمصريين وغيرهم .
جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد
جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد
جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد
جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد
جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصنع المعلمين .. محطات تطور تربية عين شمس من مدرسة إلى أول كلية في مصر

مصرع شاب تحت عجلات القطار بأسوان

الأزهر ينتهي من تدريب المعلمين على تعليم اللاجئين من الوافدين والمهاجرين

جامعة أسوان: مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين من أولوياتنا.. صور

ترشيحاتنا

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

أفشة ينافس قاهر الزمالك على لقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري

بعد أزمته مع كلوب.. انخفاض سعر محمد صلاح في الفانتازي

Advertisements

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

تعرف على العالمِ العربي مؤسس فكرة محركات السيارات

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022