جامعة أسوان .. تشارك بورشة عمل ضمن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين بجامعة 6 أكتوبر .. شاهد

شاركت جامعة أسوان اليوم الأحد بورشة العمل المنعقدة بجامعة ٦ أكتوبر بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة ومديرمشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين ، بجانب الدكتورة ياسمين السيد كامل عضو المشروع بالجامعة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين يعد من أهم المشروعات الدولية ، ولاسيما أنه يعمل علي إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين والذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين .
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وأشار الدكتور أحمد غلاب بأنه يضاف لذلك كيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم وإخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان .
وأضاف أحمد غلاب بأنه يتمنى بأن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين .
ويشارك بورشة العمل ممثلين عن جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت بأثينا باليونان عبر الفيديو كونفرنس ومن مصر جامعات هيلوبوليس و٦ أكتوبر والأزهر والزقازيق ومؤسسة سيكم للتنمية وممثل الجالية السورية ومؤسسة إتجاه.
وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير المشروع بأن الورشة تهدف إلى مراجعة مقررات الدبلومة المهنية لاعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين وذلك من خلال نتائج التجريب لمقررات تلك الدبلومة بكليات التربية بالجامعات المشاركة أعلاه.
وقامت جامعة أسوان وباقى الجامعات بعرض الدروس المستفادة من التجريب وكذلك تجهز معمل الكمبيوتر المتميز بكل كلية تربية من خلال أجهزة الكمبيوتر ووحدة متكاملة للفيديو كونفرس وغيرها من أجهزة ، وكذا دور كل جامعة من الجامعات فى الإعلان والإعلام عن المشروع بطرق مختلفة وذلك تمهيدًا للإعتراف وإعتماد تلك الدبلومة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لتطبيقها على مجموعة من المعلمين السوريين والمصريين وغيرهم .
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن مشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين يعد من أهم المشروعات الدولية ، ولاسيما أنه يعمل علي إعداد المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين والذي يعتبر الأول في العالم من حيث الفكرة والموضوع والإنسانية فهو سيدرب ويعلم المعلمين والمعلمات المتعاملين مع أبناء الوافدين واللاجئين والمهاجرين .
وأقرأ أيضًا:
رئيس جامعة أسوان : طفرة فى مخرجات البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة
وأشار الدكتور أحمد غلاب بأنه يضاف لذلك كيفية تطبيق الطرق الصحيحة والعلمية لتعليمهم وإخراجهم مما يعانون من ظروف وأوضاع نفسية قاسية نتيجة للظروف التي مروا بها هم وعائلاتهم مع وضع المنهج والمحتوى الذي يقوم على وضعه أساتذة جامعين متخصصين من ثمانية جامعات مصرية وبريطانية ويونانية وقبرصيه منهم جامعة أسوان .
وأضاف أحمد غلاب بأنه يتمنى بأن تعمم هذه التجربة فيما بعد فى جامعات العالم لأهمية هذا المشروع في تربية الأجيال القادمة وعدم تركهم فريسة سهلة وعرضة للانحراف والتطرف والاصطياد من قبل المتربصين .
ويشارك بورشة العمل ممثلين عن جامعة فريدريك بقبرص وجامعة كريت بأثينا باليونان عبر الفيديو كونفرنس ومن مصر جامعات هيلوبوليس و٦ أكتوبر والأزهر والزقازيق ومؤسسة سيكم للتنمية وممثل الجالية السورية ومؤسسة إتجاه.
وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز مدير المشروع بأن الورشة تهدف إلى مراجعة مقررات الدبلومة المهنية لاعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين وذلك من خلال نتائج التجريب لمقررات تلك الدبلومة بكليات التربية بالجامعات المشاركة أعلاه.
وقامت جامعة أسوان وباقى الجامعات بعرض الدروس المستفادة من التجريب وكذلك تجهز معمل الكمبيوتر المتميز بكل كلية تربية من خلال أجهزة الكمبيوتر ووحدة متكاملة للفيديو كونفرس وغيرها من أجهزة ، وكذا دور كل جامعة من الجامعات فى الإعلان والإعلام عن المشروع بطرق مختلفة وذلك تمهيدًا للإعتراف وإعتماد تلك الدبلومة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لتطبيقها على مجموعة من المعلمين السوريين والمصريين وغيرهم .