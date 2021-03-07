ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجلاء بدر تكشف موعد إجراء مسحة كورونا الثانية.. "خاص"

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
Advertisements
خالد صواف

أكدت الفنانة نجلاء بدر في تصريح ل "صدى البلد" أنها ستجري مسحة طبية يوم الخميس أو الجمعة على الأكثر لمعرفة إذا كانت قد تعافت من فيروس كورونا أم لأ.

أضافت: " الكورونا  هلكتني .. وبدأت أتعافى تدريجيا ".

وكانت نجلاء قد كتبت عبر  حسابها الرسمي على  موقع تبادل الصور " انستجرام "أعراض فيروس كورونا لا تعد ولا تحصى.. من أذكى وأغبى الفيروسات على وجه الأرض.. ذكي في اقتحام جسدك وقراءته ومعرفة نقاط ضعفك.

وقالت : "الفيروس غبي وغشيم في التعامل معاك ومع جسدك ولا يعرف التمييز.. هو ده اللي يتقال عليه دحلاب.. اوعى تديله الأمان لأنه غدار.. حرب لا تنتهي مع الجسد.. وياغالب يا مغلوب.. وربنا يستر.. ربنا يلطف بينا جميعا".

يذكر أن نجلاء بدر ستشارك في رمضان المقبل في مسلسل " نسل الأغراب " حيث تجسد شخصية "غازية غجرية" تستقر مع قبيلتها في الصعيد وهي المرة الأولى التي تتحدث  باللهجة الصعيدية.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما ستشارك نجلاء في مسلسل "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تشارك متابعيها صورًا جديدة من مسلسل لؤلؤ.. شاهد

أداؤك ياخد العقل.. نجلاء بدر تشارك جمهورها بـ صور من مسلسل لؤلؤ

بسطوني جدا.. إدوارد يشكر متابعيه على رسائل دعمه في مسلسل لؤلؤ

محمد سامي ينشر صورًا من كواليس نسل الأغراب.. شاهد

محمد سامي يواصل تصوير نسل الأغراب

من مسلسل لؤلؤ.. إدوارد يتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

غدا القاهرة تشهد أول مجلس وزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط

الخطيب يدعم الجهاز الفني وفريق الكرة بالأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

تعامل بذكاء.. طفل مصري يحبط محاولة اختطافه في دولة عربية

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن تدريب الأهلي

الأردن.. اجتماع عاجل للحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد

خالد الجندي يرصد مكافأة 5 آلاف جنيه لمنتقديه ومن يدعو عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور