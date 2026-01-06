قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
محافظات

توجيه رسمي من محافظ مطروح بشأن المركز التكنولوجي بالمدينة

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال متابعة سر العمل
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال متابعة سر العمل
ايمن محمود

 تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة استلام المعاملات  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

واضاف بضرورة ان يقوم المركز  بتلبية طلبات المواطنين و الرد علي استفسارات والشكاوي وفقاً لتعليمات وزارة التنمية المحلية مع متابعة واستيفاء ملفات التصالح.

واضاف صحصاح ان ذلك ياتى  تنفيذاً لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالقوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بمطروح بالتعاون مع عدد من الأحزاب السياسية بالمحافظة ، في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لتقديم خدمات تعليمية لطلاب المحافظة

مؤكدا على دور تلك القوافل الهام في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، وتحسين جودة التعليم، ، وتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأسرهم وذلك بقاعتى مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة وسط إقبال ملحوظ من الطلاب عليها .

أشار المحافظ على دعم المحافظة الدائم لفعاليات تلك القوافل التعليمية والتى أثبتت فاعليتها خلال السنوات الماضية فى دعم الطلاب ومساعدتهم على تحقيق نتائج متميزة، لافتًا إلى أن القوافل تتيح للطلاب محاضرات ومراجعات مجانية يقدمها نخبة من كبار المعلمين وخبراء المواد الدراسية بالمحافظة.

