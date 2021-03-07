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مصلحة الضرائب العقارية: المواطن يعفى من الضريبة في هذه الحالة ..فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 06:54 م
مصلحة الضرائب العقارية
مصلحة الضرائب العقارية
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حمزة شعيب
كشف ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية.

وقال "السرجاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نناشد أصحاب العقارات بتقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية شهر مارس"، موضحا "تقديم الإقرارات يختلف عن الدفع والسداد متاح طوال العام".

وأوضح ناجي السرجاني "في حالة سكن الأسرة في شقة معينة تكون قيمتها أقل من 2 مليون جنيه تكون معفاة تمامًا، أما إذا كانت قيمتها تعادل الـ 2 مليون جنيه تكون الضريبة السنوية 120 جنيهًا".

وتابع "في حالة زيادة الشقة عن سعر الـ 2 مليون جنيه تكون الضريبة 1340جنيها سنويا تُسدد على قسطين، أما في حالة امتلاك وحدة سكن أسرة ووحدة أخرى تخضع الوحدة الأخرى بالكامل للضريبة.

واستطرد "لو فيه مواطن عنده وحدة في القاهرة ووحدة في الساحل تكون الضريبة المفروضة عليه في السنة من 400 إلى 500 جنيه وفي حالة ما كان العقار يساوي 2 مليون جنيه تكون الضريبة 2000 جنيه سنويا"، مختتمًا "في حالة امتلاك وحدتين لنفس الشخص يعفي من واحدة، ويقدم الضريبة علي الأخرى".

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