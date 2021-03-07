ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المؤبد للمتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده في الشرقية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:35 م
محكمة
محكمة
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، اليوم، حكمها بمعاقبة ميكانيكي وحداد مسلح بالسجن المؤبد، لقيامهما بخطف طفل تحت تهديد السلاح مقابل فدية مالية من أسرته. 

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من " أ . ع " 30 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز تفيد بأنها أثناء توجهها رفقة نجلها  " م . س " 12  سنة إلي المدرسة ، فوجئت بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي رصاصي اللون ، قاما بخطف طفلها ولاذا بالفرار

 

 توصلت تحريات المباحث الجنائية إلي صحة الواقعة ، وتبين قيام كل من " بهاء . أ " 28 سنة ميكانيكي، ، و" عبد الهادي . إ " 19 عاما حداد مسلح مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة، حيث قاما بخطف الطفل كرها عنه ، مستقلين سيارة ملاكي رصاصي اللون، وقاما بالإتصال بوالد الطفل وطلبا فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتم تحرير الطفل وتحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المؤبد لأب قتل نجله لسوء سلوكه بالشرقية

المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص سرقوا دراجة بخارية تحت تهديد السلاح بمنيا القمح

المؤبد لمتهمين بخط طفل وطلب فدية من أسرته بالشرقية

المشدد 5 سنوات لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة في الشرقية

ما بين 3 و15 سنة.. السجن المشدد لـ3 أشخاص لحيازتهم أسلحة وسرقة طالب

السم الأبيض.. المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر في الهيروين بالشرقية

ترشيحاتنا

حقيقة بيع المياه للمزارعين.. تفاصيل رسوم تراخيص آلات رفع مياه الري في القانون الجديد ..فيديو

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري

السعودية.. الحوثيون يقصفون جازان بالصواريخ

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها