المؤبد للمتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، اليوم، حكمها بمعاقبة ميكانيكي وحداد مسلح بالسجن المؤبد، لقيامهما بخطف طفل تحت تهديد السلاح مقابل فدية مالية من أسرته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من " أ . ع " 30 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز تفيد بأنها أثناء توجهها رفقة نجلها " م . س " 12 سنة إلي المدرسة ، فوجئت بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي رصاصي اللون ، قاما بخطف طفلها ولاذا بالفرار.

توصلت تحريات المباحث الجنائية إلي صحة الواقعة ، وتبين قيام كل من " بهاء . أ " 28 سنة ميكانيكي، ، و" عبد الهادي . إ " 19 عاما حداد مسلح مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة، حيث قاما بخطف الطفل كرها عنه ، مستقلين سيارة ملاكي رصاصي اللون، وقاما بالإتصال بوالد الطفل وطلبا فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وتم تحرير الطفل وتحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.