جواز بقرار جمهورى.. سيارة كادت أن تفسد حفل زفاف هاني رمزي وحنان ترك.. صور

" جايبلي شنطة الكوريك أعمل بيه إيه.. إرفع بيه روحك المعنوية، أنا العريس ..ممنوع، حتى لو إنتحرت كل يوم 3 مرات قبل الأكل وبعده، خدوا كل حاجة ورجعولي ثروتي، إخرس" أشهر دعوة زفاف مرت في تاريخ السينما المصرية، لتتسبب هذه الدعوة في شهرة حارة ميمون القرد بقلعة الكبش على مستوى الجمهورية، وترقيتها إلى رتبة أعلى لتصبح حارة ميمون بك القرد وتتزين بالورد حيث تم تهيئتها لاستقبال رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك لحضور حفل زفاف بقرار جمهوري، هذه القصة التخيلية الأسطورية لفيلم " جواز بقرار جمهوري".

تدور احداث القصة كاملة عن حارة ميمون القرد داخل حي قلعة الكبش والتي يقطن بها عمرو بيومي شاب تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويقوم بدوره الفنان هاني رمزي، يحاول مرارا منذ بداية تخرجه الالتحاق بوزارة الخارجية ليصبح سفيرًا، والده الكومبارس الصامت بيومي الوكيل الذي جسده الفنان الراحل سعيد صالح، بعد فشل محاولاته قام بشراء سيارة " ميكروباص " يعمل عليها بشكل مؤقت لحين يُقبل تعيينه بالوزارة، يحب جارته ريهام التي تم ترقية أبيها ليصبح نائب مدير البنك الذي يعمل به فيقوم بترك قلعة الكبش ويذهب للعيش بحي المقطم، ومن هنا بدأت مناورات ومحاولات موافقة الاهل على زواج عمرو وريهام.

بعد موافقة الاهل على الزواج، بدأ العروسين للتخطيط لزفافهما وتحضير الدعوات حيث قررت ريهام دعوة أصدقاء والدها ومعارفه بدءًا من مدير البنك الذي يعمل به وحتى وزير المالية، فأثار هذا غيرة عمرو وقرر إرسال دعوة لرئيس الجمهورية حينها لحضور فرحهن وبالفعل تم قبول الدعوة، وانقلبت أحوال الحارة وأصبحت تتزين بالورود والأشجار وأصلاح شوارعها لتصبح حارة ميمون بك القرد حتى تتهيأ لاستقبال الرئيس، ولكن حدث ما كاد ان يدمر كل شيء ويلغي حفل الزفاف عندما ذهبت ريهام برفقة رمزي احد زملائها بوزارة السياحة بواسطة سيارته إلى مأمورية عمل رآها عمرو وظن بانها تحب شخصًا غيره، فتأزمت الأمور وكادت هذه السيارة أن تفرق بينهما وانطفاء أحلام الحارة بزيارة الرئيس، فلنتعرف على هذه السيارة في السطور التالية.

أنتجت هذه السيارة شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة BMW ، من الطراز E36 والذي كان يعد حينها الأيقونة الشبابية في فترة التسعينيات من القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية، تهافت على شرائه الشباب منذ بداية طرحه في السوق المصري، وكعادة المصريين إطلاق الألقاب الطريفة على كل ما يثير إعجابهم فقد أطلقوا على هذه السيارة لقب " الدبانة ".

بدأت BMW في إنتاج الطراز E36 في العام 1991 وحتى آخر إصدار لها في العام 1999 ليحل محلها الطراز E46، اشتهرت هذه السيارة بمفهومها الكوبيه الذي يعبر بشكل كبير عن الروح الشبابية، هذا غير ما تملكه من ثقافة التعديل، ولقبت بلقب " الدبانة " نظرًا لخفتها ومرونتها على الطرق، وأصدرت BMW من هذه السيارة ثلاث نسخ منها السيدات بالمفهوم ثنائي الأبواب، وأخرى ذات أربعة أبواب، ونسخة ثالثة " هاتشباك " ذات ثلالثة أبواب.

وتستمد السيارة BMW طراز E36 قوتها من عدة خيارات من المحركات، أولها بسعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 102 حصانًا، والثاني مكون من 4 أسطوانات بسعة 1800 سي سي، ليولد قوة 115 حصانًا، اما المحرك الثالث فيأتي بسعة 2000 سي سي 6 سلندر، ينتج قوة 150 حصان، وجميع محركات هذه السيارة متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.

جدير بالذكر ان فيلم جواز بقرار جمهوري بطولة كلًا من " هاني رمزي، حنان ترك، سعيد صالح، سناء يونس، سعاد نصر، حسن حسني، شعبان حسين، محمد الصاوي، ماهر عصام، سامي سرحان، فايق عزب، سيف عبدالرحمن، مجدي كامل، سامي مغاوري، مخلص البحيري، سليمان عيد" ومن تأليف محسن الجلاد، و إخراج خالد يوسف، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 12 ديسمبر من العام 2001.