تحس إنه نجم .. هذه السيارة شهدت قصة حب محمد فؤاد ومي عز الدين | صور

"دي أم ليزا مش الموناليزا يا علي، تسقط أوضة الفيران.. تسقط الفلكة، أنا مش رمزي أنا واقعي، منصور فلاش، تحس إنه نجم، ، يا رعد يا برق.. دي باينها هتمطر، كان جاي إكلينيكيا كده ومش مبسوط.. كانت إكلينيكيته والجاكته مطرزة، الأسد فك".. كلمات لفرط ما رُددت به من تلقائية وخفة ظل لدرجة جعلتها تدخل قلب المشاهد دون استئذان فتعلق في ذهنه، لتأتي بعدها مجموعة من أجمل الأغنيات بصوت ابن البلد محمد فؤاد الذي زين بصوته العذب هذا العمل السينمائي الذي جمع بين مزيج من الكوميديا والرومانسية والأكشن ليكون أبطاله مجموعة من رائدي السينما الشبابية في بداية الألفية الثانية قد اجتمعوا بفيلم " رحلة حب ".

شابان تغُلب عليهما الملامح المصرية البسيطة تربيا بأحد ملاجئ محافظة الهوى السكندري الذي أثر بطبيعته الحالمة على تكوين شخصيتهما فيصبحا فنانين الأول يؤلف الأغنيات والثاني يطربها بصوته.. إنهما رمزي الذي قام بدوره الفنان أحمد حلمي وعلي الذي جسده الفنان محمد فؤاد، بعد تخرجهما من الملجأ سافرا إلى القاهرة للإقامة والعمل كمدرسين بالمدرسة التي كان يديرها الأستاذ حمزة "احمد عقل " الصارم بطبعه فيقوم برفدهما بعد أيام قليلة من بدء توظيفهما، فيبدآن في ترك أبواب العمل، وفي أثناء دوامة البحث هذه التقى علي بفتاة أحلامه مي " مي عز الدين " ودارت قصة حب أسطورية تجمع بين الشاب الفقير والفتاة الثرية التي يحول بينهما اختلاف طبقتهما الاجتماعية، إلى أن شاء القدر و أصبح علي مطربا كبيرا.

حقق علي شهرة واسعة في مجال الغناء وانقلبت حياته رأسًا على عقب وتحول من شاب فقير يستأجر غرفة على "السطوح" الذي يطل على النيل ليمتلك هذه المرة شقة فاخرة تقع على ضفافه، ويحوز على سيارة أحلامه التي لا يمتلكها سوى الأثرياء وكبار الدولة، شاركت هذه السيارة معظم احداث الفيلم في تحول حياة علي والصراعات التي واجهها منذ ان أصبح مطربا معروفًا والحادث الذي دبره له ابن عم مي ليتخلص منه ظنًا بأنه كذلك سيتمكن من السيطرة على مي ، فلنلقي نظرة على هذه السيارة في السطور التالية.

كانت قد أنتجت هذه السيارة شركة صناعة السيارات الألمانية والمركبات الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ والتي صممت في العام 1926، ولكن أصولها تعود إلى شركة محركات دايملر، وترجع تسميتها بـ MERCEDES إلى ابنة رائد أعمال وصناعة السيارات النمساوي إميل يلينك الذي أطلق اسمها على أول سيارة صنعتها دايملر في العام 1901 وكانت " مرسيدس 35 حصاا".

ويأتي بعد ذلك تسميتها بـ MERCEDS BENZ تيمنًا بمخترع أول سيارة في التاريخ تعمل بالبنزين وهو المهندس كارل بنز الذي حول عربة الجياد إلى سيارة بإضافة محرك يعمل بالبنزين وحصل على براءة اختراعها في العام 1886.

وظهرت السيارة MERCEDES BENZ برفقة الفنان محمد فؤاد " علي " في فيلم رحلة حب من الطراز SL CLASS COUPE موديل عام 1999، والتي جاءت بخيارين من المحركات، الأول محرك V8 مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.0 لتر يولد قوة 381 حصانا.

أما المحرك الثاني فهو V12 مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.0 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 394 حصانا، وتتسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك في غضون 5.6 ثانية فقط، وتتصل جميع محركاتها بنواقل حركة أوتوماتيكية الأداء أحدها مكونة من 4 سرعات، والآخر من 5 سرعات.

جدير بالذكر أن فيلم " رحلة حب " بطولة كل من " محمد فؤاد، احمد حلمي، جميل راتب، عبدالله مشرف، مي عز الدين، نشوى مصطفى، أحمد عقل، إحسان القلعاوي، يوسف فوزي، احمد سعيد عبدالغني" ومن تأليف محمد فؤاد و احمد البيه، و إخراج محمد النجار، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 15 ديسمبر من العام 2001.