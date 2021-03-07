الزمالك يفاجئ الجميع ويرفض معاقبة أشرف بن شرقي بعد مباراة الترجى

نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرا حول توقيع، عقوبات على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء أمس.





واكد المصدر عدم صحة ماتردد بشأن توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي ، وان مانشر ليس له أساس من الصحه ولم يدل أحد بأي تصريح حول عقوبة الاعب.





واضاف المصدر أن ما ظهر من اللاعب وهو يخرج من الملعب بعد تغييره، لم يكن خروج عن النص ولم يتقدم الجهاز الفني باي شكوي من تصرف اللاعب.





ويخضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الإثنين لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمها.





وكان إمام قد تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال أحد التدريبات، والذي تسبب في غيابه عن مباراتي وادي دجلة في الدوري والترجي التونسي في دوري الأبطال.





ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا الخميس القادم في السابعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.



